Через масований обстріл України затримуються потяги

Події 07:15   30.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через масований обстріл України затримуються потяги Фото: “Укрзалізниця”

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок масованої атаки деякі потяги курсують із затримкою. 

Зокрема, через удари РФ у Миколаївській області почалися відключення світла.

Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками“, – уточнили залізничники.

Таким чином, із затримкою курсують такі потяги:

  • №127 Запоріжжя – Львів, 

  • №128 Львів-Запоріжжя, 

  • №51 Одеса-Запоріжжя,

  • №7 Харків-Одеса, 

  • №53 Дніпро-Одеса.

Всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух“, – додали в Укрзалізниці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
