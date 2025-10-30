Через масований обстріл України затримуються потяги
Фото: “Укрзалізниця”
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок масованої атаки деякі потяги курсують із затримкою.
Зокрема, через удари РФ у Миколаївській області почалися відключення світла.
“Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками“, – уточнили залізничники.
Таким чином, із затримкою курсують такі потяги:
№127 Запоріжжя – Львів,
№128 Львів-Запоріжжя,
№51 Одеса-Запоріжжя,
№7 Харків-Одеса,
№53 Дніпро-Одеса.
“Всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух“, – додали в Укрзалізниці.
