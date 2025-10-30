Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда
Фото: «Укрзалізниця»
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой.
В частности, из-за ударов РФ в Николаевской области начались отключения света.
«Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками», – уточнили железнодорожники.
Таким образом, с задержкой курсируют такие поезда:
№127 Запорожье – Львов,
№128 Львов-Запорожье,
№51 Одесса-Запорожье,
№7 Харков-Одесса,
№53 Днепр-Одесса.
«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», – добавили в «Укрзалізниці».
Читайте также: Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", атака РФ, обстрел, поезда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 07:15;