Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда

Происшествия 07:15   30.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда Фото: «Укрзалізниця»

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой. 

В частности, из-за ударов РФ в Николаевской области начались отключения света.

«Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками», – уточнили железнодорожники.

Таким образом, с задержкой курсируют такие поезда:

  • №127 Запорожье – Львов, 

  • №128 Львов-Запорожье, 

  • №51 Одесса-Запорожье,

  • №7 Харков-Одесса, 

  • №53 Днепр-Одесса.

«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», – добавили в «Укрзалізниці».

Читайте также: Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025, 22:03
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области
29.10.2025, 19:45
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
30.10.2025, 08:24
Золотые яйца, дорогое мясо: по каким ценам будут питаться харьковчане до весны
Золотые яйца, дорогое мясо: по каким ценам будут питаться харьковчане до весны
29.10.2025, 20:52
О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00
О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00
30.10.2025, 08:19

Новости по теме:

24.10.2025
Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ
20.10.2025
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются
10.10.2025
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
07.10.2025
Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ
04.10.2025
Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой. ".