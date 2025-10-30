Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что в результате массированной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой.

В частности, из-за ударов РФ в Николаевской области начались отключения света.

«Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками», – уточнили железнодорожники.

Таким образом, с задержкой курсируют такие поезда:

№127 Запорожье – Львов,

№128 Львов-Запорожье,

№51 Одесса-Запорожье,

№7 Харков-Одесса,

№53 Днепр-Одесса.

«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», – добавили в «Укрзалізниці».