Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света

Происшествия 08:03   30.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света Фото: ХГС

Сегодня, 30 октября, во время массированной ракетно-дроновой атаки главной целью врага вновь стала энергетическая инфраструктура Украины. 

По данным НЭК «Укрэнерго», после атаки в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

«Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно!», – говорится в сообщении.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» подтвердили, что в Харьковской области также начались отключения электроэнергии.

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – пишут энергетики.

Когда удастся восстановить разрушенное – пока что не прогнозируют.

«Как только возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку убытков», – объяснила Министр энергетики Светлана Гринчук.

Читайте также: Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда

Автор: Николь Костенко-Лагутина
