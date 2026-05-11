Запуталась в противопехотной сетке: косулю спасли на Харьковщине (фото)

Общество 14:19   11.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители вместе с военными спасли обессиленную косулю вблизи города Дергачи.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром 11 мая к копам обратились военные. Они обнаружили косулю, которая запуталась в противопехотной сетке и подавала минимальные признаки жизни.

«Полицейский-водитель Дергачевского городского отдела полиции охраны Владислав Лукьяненко и полицейский сектор реагирования патрульной полиции Наталья Богатыренко, не теряя ни минуты, облили косулю прохладной водой и поместили в служебный автомобиль», — рассказали правоохранители.

Чтобы дикое животное, находившееся в стрессовом состоянии, не нанесло вреда ни копам, ни себе, правоохранители были вынуждены зафиксировать ему ноги. И, говорят: не зря, ведь скоро парнокопытный пассажир начал проявлять активность.

«Полицейские оперативно доставили косулю в ближайшее место «Фельдман-Экопарк», где специалисты смогли предоставить косуле профильную и качественную помощь. Поэтому животное находится на реабилитации под наблюдением специалистов», — отметили в полиции.

косулю спасли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».

Автор: Виктория Яковенко
