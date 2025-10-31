Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ на 08:00, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали две атаки РФ. Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции СОУ 13 раз. Украинские защитники отбивали наступления россиян около Купянска, Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения. Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери врага, по информации Генштаба, таковы: