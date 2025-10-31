Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

Украина 08:15   31.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ на 08:00, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали две атаки РФ. Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции СОУ 13 раз. Украинские защитники отбивали наступления россиян около Купянска, Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения. Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери врага, по информации Генштаба, таковы:

Читайте также: Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
30.10.2025, 20:29
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2025, 18:27
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 21:43
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
30.10.2025, 17:54
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине
31.10.2025, 08:15

Новости по теме:

31.10.2025
Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле
28.10.2025
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
27.10.2025
Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб
25.10.2025
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковал враг на Харьковщине
01.10.2025
Где пытались наступать россияне и сколько атак РФ отбили СОУ – Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ на 08:00, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. ".