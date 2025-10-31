Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Из-за ударов в регионе без света 14,5 тысячи людей, ввели веерные отключения

Происшествия 09:05   31.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ударов в регионе без света 14,5 тысячи людей, ввели веерные отключения

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, без света остаются 14,5 тысячи абонентов в Лозовской и Сахновщинской громадах. 

«Для трех тысяч абонентов в г. Лозовая применяются веерные графики отключений (по пять часов). В целом по области применены графики почасовых отключений в связи с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме», – объяснил начальник ХОВА.

Он также сообщил, что в результате атак РФ на Харьковщине пострадали двое людей.

«В пос. Великий Бурлук пострадал 78-летний мужчина; в с. Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в с. Казачья Лопань Дергачевской громады 29 октября», – уточнил Синегубов.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковщине в течение минувших суток:

  • пять КАБ;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском и Чугуевском районах повреждены авто.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Нечволодовка), многоквартирный и частный дома, гараж, два автомобиля (сел. Великий Бурлук), автомобиль (с. Тамаргановка), шесть частных, домов, две хозяйственные постройки (с. Подсреднее), в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (с. Орелька), частный дом, электросети (с. Хижняковка)», – пишет начальник ХОВА.

Читайте также: Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады
Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовской громады
31.10.2025, 09:09
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
30.10.2025, 20:29
«Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине
«Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине
29.10.2025, 12:35
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории
31.10.2025, 06:00
ISW: на севере от Харькова ВС РФ воюют в летней форме и несут большие потери
ISW: на севере от Харькова ВС РФ воюют в летней форме и несут большие потери
31.10.2025, 10:15

Новости по теме:

31.10.2025
Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле
28.10.2025
Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины
27.10.2025
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову
25.10.2025
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
25.10.2025
Два пожара бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за ударов в регионе без света 14,5 тысячи людей, ввели веерные отключения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, без света остаются 14,5 тысячи абонентов в Лозовской и Сахновщинской громадах. ".