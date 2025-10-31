Из-за ударов в регионе без света 14,5 тысячи людей, ввели веерные отключения

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, без света остаются 14,5 тысячи абонентов в Лозовской и Сахновщинской громадах.

«Для трех тысяч абонентов в г. Лозовая применяются веерные графики отключений (по пять часов). В целом по области применены графики почасовых отключений в связи с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме», – объяснил начальник ХОВА.

Он также сообщил, что в результате атак РФ на Харьковщине пострадали двое людей.

«В пос. Великий Бурлук пострадал 78-летний мужчина; в с. Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в с. Казачья Лопань Дергачевской громады 29 октября», – уточнил Синегубов.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковщине в течение минувших суток:

пять КАБ;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском и Чугуевском районах повреждены авто.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Нечволодовка), многоквартирный и частный дома, гараж, два автомобиля (сел. Великий Бурлук), автомобиль (с. Тамаргановка), шесть частных, домов, две хозяйственные постройки (с. Подсреднее), в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (с. Орелька), частный дом, электросети (с. Хижняковка)», – пишет начальник ХОВА.