Из-за ударов в регионе без света 14,5 тысячи людей, ввели веерные отключения
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, без света остаются 14,5 тысячи абонентов в Лозовской и Сахновщинской громадах.
«Для трех тысяч абонентов в г. Лозовая применяются веерные графики отключений (по пять часов). В целом по области применены графики почасовых отключений в связи с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме», – объяснил начальник ХОВА.
Он также сообщил, что в результате атак РФ на Харьковщине пострадали двое людей.
«В пос. Великий Бурлук пострадал 78-летний мужчина; в с. Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в с. Казачья Лопань Дергачевской громады 29 октября», – уточнил Синегубов.
Среди вооружения, которое ударило по Харьковщине в течение минувших суток:
- пять КАБ;
- восемь БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харьковском и Чугуевском районах повреждены авто.
«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Нечволодовка), многоквартирный и частный дома, гараж, два автомобиля (сел. Великий Бурлук), автомобиль (с. Тамаргановка), шесть частных, домов, две хозяйственные постройки (с. Подсреднее), в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, электросети (с. Орелька), частный дом, электросети (с. Хижняковка)», – пишет начальник ХОВА.
