Лозовая без света: на рассвете РФ атаковала критическую инфраструктуру

Ситуация со светом в городе Лозовая Харьковской области ухудшилась, сообщил утром 2 ноября мэр Сергей Зеленский.

«Очередная атака врага по критической инфраструктуре, произошедшая на рассвете, усугубила проблему электроснабжения Лозовской громады. Энергетики делают все возможное, чтобы временно подать свет вечером. Прошу сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и относиться с пониманием», — написал Зеленский.

Как сообщил утром 2 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов, 13 населенных пунктов Харьковской области подверглись обстрелам за прошедшие сутки. В Лозовском районе, поселке Близнюки и селе Нововладимирское, были повреждены электросети.

Напомним, утром 25 октября в Лозовой из-за российских ударов начались проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Синегубов сообщил, что без света – 25 тысяч абонентов. Утром 30 и 31 октября начальник ХОВА информировал, что без электроэнергии оставалось около трех тысяч абонентов в Лозовой. В городе применяли веерные графики отключений (по пять часов).