КАБы, «Шахеды» и FPV летели на Харьковщину, есть погибший — сводка Синегубова
Тринадцать населенных пунктов Харьковской области подверглись обстрелам за прошедшие сутки. В селе Подолы Куриловской громады погиб 54-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, россияне применили против региона пять КАБов, шесть БпЛА типа «Шахед», 14 БпЛА типа «Герань-2», четыре FPV-дрона и еще два БпЛА, тип которых устанавливают.
В Богодуховском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль, два трактора (с. Шубы), два частных дома, электросети (с. Ивашки), частный дом, электросети (с. Клиново-Новоселовка);
В Купянском районе повреждены грузовой автомобиль (с. Семеновка) и многоквартирный дом (с. Зеленый Гай);
В Лозовском районе повреждены электросети (пос. Близнюки, с. Нововладимирское).
Также в результате взрыва неизвестного предмета возле поселка Кутузовка Ольховской громады пострадал 39-летний мужчина.
Как сообщала МГ «Объектив», двенадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского. На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.
