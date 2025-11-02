Где на Харьковщине отбивали атаки военных РФ — сводка Генштаба ВСУ
Двенадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.
На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.
Потери РФ в Украине за прошедшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы.
