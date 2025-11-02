Live
  • Вс 02.11.2025
Где на Харьковщине отбивали атаки военных РФ — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:18   02.11.2025
Елена Нагорная
Двенадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.

Потери РФ в Украине за прошедшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы.

Автор: Елена Нагорная
  Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 08:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная