Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ
Дванадцять разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.
На Куп’янському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.
Втрати РФ в Україні минулої доби склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки.
Крім того, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи.
Читайте також: Стало відомо, для чого у суботу закривали станцію метро «Перемога» у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 08:18;