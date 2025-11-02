Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ

Дванадцять разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.

Втрати РФ в Україні минулої доби склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки.

Крім того, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи.