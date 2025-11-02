Live
Стало відомо, для чого в суботу закривали станцію метро «Перемога» в Харкові

Суспільство 07:58   02.11.2025
Олена Нагорна
Стало відомо, для чого в суботу закривали станцію метро «Перемога» в Харкові Фото: ХОВА

1 листопада на платформі станції “Перемога” відбулися урочистості з нагоди 25-річчя 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

На захід прийшли воїни бригади, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий та інші військові командири, керівники громад області та духовенство, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото: ХОВА

“Для Харкова 92-га ОШБр – це потужний символ міста. Для Харківщини – це сила, яка тримала 120 кілометрів фронту у 2022 році. І сьогодні міцно стоять на захисті української землі. Серед цивільних є стала думка: якщо поряд 92-га бригада – місто буде непохитним. Військові ж кажуть: коли на підсилення приходить 92-га ОШБр, усім стає спокійніше. Вони написали свою 25-річну історію кров’ю, потом і звитягою. І сьогодні продовжують творити історію незламного українського війська”, – наголосив Синєгубов.

Фото: ХОВА

Він також нагадав деякі факти з історії бригади:

▪️ з початком агресії РФ у 2014 році підрозділ захищав Харківщину, брав участь у боях під Іловайськом та на Луганському напрямку;

▪️ з 24 лютого 2022 року бригада вже звільнила від окупантів понад 30 населених пунктів;

▪️ у 2023 році 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка офіційно стала штурмовою; 

▪️13 військовослужбовців бригади удостоєні звання Героя України, шестеро – посмертно.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, станцію «Перемога» закривали в Харкові 1 листопада. Вона не обслуговувала пасажирів, проте люди могли використовувати її як укриття під час тривог. Потяги курсували від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» та назад.  Відкрили станцію для пасажирів о 18:00.

Читайте також: 80 ударів, нова тактика: Терехов заявив про напружений місяць для Харкова

Автор: Олена Нагорна
