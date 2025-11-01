Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»

У Харкові станцію метро «Перемога» відкриють для обслуговування пасажирів з 18:00.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Нагадаємо, станція «Перемога» була зачинена в Харкові в сьогодні, 1 листопада. Тобто вона не обслуговувала пасажирів, однак люди могли використовувати її як укриття під час тривог. Поїзди курсували від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» й у зворотному напрямку. При цьому графік руху вихідного дня Олексіївською лінією залишався без змін, за виключенням відправлення з «Перемоги». На період закриття станції між нею та «Олексіївською» курсував тимчасовий тролейбусний маршрут. Причини закриття не уточнювали.

