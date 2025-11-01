Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»

Суспільство 17:34   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»

У Харкові станцію метро «Перемога» відкриють для обслуговування пасажирів з 18:00.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Нагадаємо, станція «Перемога» була зачинена в Харкові в сьогодні, 1 листопада. Тобто вона не обслуговувала пасажирів, однак люди могли використовувати її як укриття під час тривог. Поїзди курсували від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» й у зворотному напрямку. При цьому графік руху вихідного дня Олексіївською лінією залишався без змін, за виключенням відправлення з «Перемоги». На період закриття станції між нею та «Олексіївською» курсував тимчасовий тролейбусний маршрут. Причини закриття не уточнювали.

Читайте також: Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»
Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»
01.11.2025, 17:34
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці
01.11.2025, 14:29
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.10.2025, 14:13
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області
01.11.2025, 13:17
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
01.11.2025, 16:26
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
01.11.2025, 12:22

Новини за темою:

31.10.2025
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
27.10.2025
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)
23.10.2025
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
16.10.2025
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
13.10.2025
Виставки картин відкрилися у метро Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 17:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станцію метро «Перемога» відкриють для обслуговування пасажирів з 18:00.".