Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»
У Харкові станцію метро «Перемога» відкриють для обслуговування пасажирів з 18:00.
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».
Нагадаємо, станція «Перемога» була зачинена в Харкові в сьогодні, 1 листопада. Тобто вона не обслуговувала пасажирів, однак люди могли використовувати її як укриття під час тривог. Поїзди курсували від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» й у зворотному напрямку. При цьому графік руху вихідного дня Олексіївською лінією залишався без змін, за виключенням відправлення з «Перемоги». На період закриття станції між нею та «Олексіївською» курсував тимчасовий тролейбусний маршрут. Причини закриття не уточнювали.
Читайте також: Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новини Харкова, победа, станція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 17:34;