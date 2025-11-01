Live
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області

Суспільство 13:17   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 2 листопада.

«Вночі та вранці по місту та області очікується туман, 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували на суботу, 1 листопада, хмарну погоду на Харківщині. Вночі очікували невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 9 до 11. По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.

Читайте також: Гелловін у Харкові: костюми містян, як відзначили (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
