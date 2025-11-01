Live
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области

Общество 13:17   01.11.2025
Виктория Яковенко
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 2 ноября.

«Ночью и утром по городу и области ожидается туман, 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали на субботу, 1 ноября, облачную погоду в Харьковской области. Ночью ожидается небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем ​​от 9 до 11. По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем ​​от 8 до 13 градусов.

Автор: Виктория Яковенко
