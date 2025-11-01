Live
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)

Общество 07:42   01.11.2025
Виктория Яковенко
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео) Фото: Telegram-канал «Харьков LIVE»

31 октября в мире отмечали Хэллоуин. Присоединились и жители Харькова, которые в костюмах гуляли по городу. Фото и видео необычных образов накануне «облетели» местные паблики.

К примеру, в метро Харькова видели Дарт Веэйдера (центральный персонаж эпизодов саги «Звездные войны»).

Видео: Telegram-канал «Харьков1654»

А в центре города гулял Джокер (злодей комиксов, главный враг супергероя Бэтмена).

Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»

В необычных образах зафиксировали горожан и в супермаркетах.

Хэллоуин в Харькове
Фото: Telegram-канал «Харьков LIVE»

В Telegram-каналах рассказали: в известном ТРЦ Харькова проходил конкурс костюмов.

Видео: Telegram-канал «Труха»

Подготовился к празднику и Центральный парк Харькова.

«Страшное лицо из тыквы в Хэллоуин – не только символ этого праздника. Она отпугивает всяческое зло от человеческих жилищ. Давайте вместе пожелаем, чтобы нечисть держалась подальше от Харькова. А благодаря нашим мужественным защитникам это желание обязательно сбудется», — написали в пресс-службе парка.

Хэллоуин в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова

Отметим, что историю Хэллоуина некоторые исследователи ведут с дохристианских времен – от кельтского Самайна (праздника сбора урожая). Но в последнее время более распространена версия происхождения все же от католического праздника — Дня Всех Святых. Изначально его отмечали не в ноябре, а в мае. В VIII веке 1 ноября Папа Римский Григорий III освятил в Риме часовню в базилике св. Петра в честь Всех Святых. На эту дату он и перенес празднование в Риме Дня Всех Святых. А в IX веке папа Григорий IV постановил, что 1 ноября будет Днем Всех Святых во всей церкви. В канун Дня Всех Святых проводили предпраздник, который назывался “All Hallows Even” (“Вечер Всех Святых”) – сокращенно “Hallowe’en”. Главным символом праздника является «фонарь Джека» — тыква, на которой вырезают лицо, а внутрь вставляют свечу. Также в традиции — переодевание в страшные костюмы и поход в таком виде по соседям за сладостями.

Читайте также: Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады

Автор: Виктория Яковенко
