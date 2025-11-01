Гелловін у Харкові: костюми містян, як відзначили (фото, відео)

31 жовтня у світі відзначали Гелловін. Приєдналися й жителі Харкова, які у костюмах гуляли містом. Фото та відео незвичайних образів напередодні «облетіли» місцеві пабліки.

Наприклад, у метро Харкова бачили Дарт Вейдера (центральний персонаж епізодів саги «Зоряні війни»).

Відео: телеграм-канал «Харьков 1654»

А в центрі міста гуляв Джокер (лиходій коміксів, головний ворог супергероя Бетмена).

Відео: телеграм-канал «Харьков LIVE»

У незвичних образах зафіксували містян і у супермаркетах.

У телеграм-каналах розповіли: у відомому ТРЦ Харкова проходив конкурс костюмів.

Відео: телеграм-канал «Труха»

Підготувався до свята й Центральний парк Харкова.

«Страшна пика з гарбуза в Гелловін – не тільки символ цього свята. Вона відлякує усіляке зло від людських осель. Тож давайте разом побажаємо, аби нечисть трималася подалі від Харкова. А завдяки нашим мужнім захисникам це бажання обов’язково здійсниться», – написали у пресслужбі парку.

Зазначимо, історію Гелловіну деякі дослідники ведуть з дохристиянських часів – від кельтського Саваня (свята збирання врожаю). Але останнім часом більш поширена версія походження все ж таки від католицького свята – Дня Всіх Святих. Спочатку його відзначали не в листопаді, а у травні. У VIII столітті 1 листопада Папа Римський Григорій III освятив у Римі каплицю в базиліці св. Петра на честь Усіх Святих. На цю дату він і переніс святкування в Римі Дня Всіх Святих. А в IX столітті папа Григорій IV ухвалив, що 1 листопада буде Днем Усіх Святих у всій церкві. Напередодні Дня Всіх Святих проводили передсвято, яке називалося “All Hallows Even” (“Вечір Усіх Святих”) – скорочено “Hallowe’en”. Головним символом свята є “ліхтар Джека” – гарбуз, на якому вирізають обличчя, а всередину вставляють свічку. Також у традиції – перевдягання в страшні костюми та похід у такому вигляді по сусідах за солодощами.