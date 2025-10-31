Хендмейд-гарбузи скинули «Вампіри» на позиції бійців харківської бригади 📹
Напередодні Гелловіну військовослужбовці харківської 13-ї бригади НГУ «Хартія» за допомогою дронів-бомбардувальників «Вампір» передали побратимам, які вже тривалий час перебувають на позиціях, сувенірні коїни.
Коїни з зображенням гарбуза та емблеми бригади «хартійці» виготовили власноруч у майстерні дронів, повідомляють у пресслужбі підрозділу.
«У нас скоро Гелловін, ми вирішили зробити невеликі сувеніри й скинути на позиції нашим хлопцям, які там вже давно перебувають, щоб трошки підняти їм настрій», — розповів заступник начальника лабораторії служби безпілотних систем «Бобер».
Відео 13-ї бригади НГУ «Хартія»
Оператори БпЛА ретельно упакували коїни в посилки разом з речами першої потреби, щоб вони дісталися побратимів цілими й неушкодженими. Доставку на позиції виконали дрони-бомбардувальники “Вампір”.
