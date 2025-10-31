Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ

Фронт 16:47   31.10.2025
Вікторія Яковенко
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

 На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. Бої тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім боїв тривають.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив: окупанти розуміють, що програють в Куп’янську, тому наразі намагаються взяти Покровськ. За його даними, в Куп’янську наразі йде зачистка, але там «вже все зрозуміло».

Читайте також: Апеляція не допомогла: коригувальниця ударів по Харкову сидітиме 11 років

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
31.10.2025, 17:33
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
«Усе вже зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп’янську (відео)
«Усе вже зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп’янську (відео)
31.10.2025, 14:52
У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі
У Харкові стане на один виш менше? Кабмін видав розпорядження, деталі
31.10.2025, 15:34
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
31.10.2025, 16:08
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
31.10.2025, 16:47

Новини за темою:

27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
21.10.2025
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: масований удар КАБами по місту
21.10.2025
Попередньо, РФ вдарила вночі по Харкову УМПБ-5: деталі від прокуратури
21.10.2025
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові
21.10.2025
Харків атакували КАБами, вже дев’ятеро постраждалих – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".