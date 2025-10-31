Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. Бої тривають.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім боїв тривають.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив: окупанти розуміють, що програють в Куп’янську, тому наразі намагаються взяти Покровськ. За його даними, в Куп’янську наразі йде зачистка, але там «вже все зрозуміло».
Читайте також: Апеляція не допомогла: коригувальниця ударів по Харкову сидітиме 11 років
