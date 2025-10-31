Где на Харьковщине идут бои, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодезного. Бои продолжаются.
На Купянском направлении украинские воины отбивали 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосиново. Семь боев продолжаются.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил: оккупанты понимают, что проиграют в Купянске, поэтому сейчас пытаются взять Покровск. По его данным, в Купянске идет зачистка, но там «уже все понятно».
