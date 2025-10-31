Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹

Фронт 18:46   31.10.2025
Елена Нагорная
Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹 Фото: 13-я бригада НГУ «Хартия»

Накануне Хэллоуина военнослужащие харьковской 13-й бригады НГУ «Хартия» с помощью дронов-бомбардировщиков «Вампир» передали побратимам, которые уже длительное время находятся на позициях, сувенирные коины.

Коины с изображением тыквы и эмблемы бригады «хартийцы» изготовили собственноручно в мастерской дронов, рассказали журналистам в пресс-службе подразделения.

«У нас скоро Хэллоуин, мы решили сделать небольшие сувениры и сбросить на позиции нашим ребятам, которые там уже давно находятся, чтобы немного поднять им настроение», — рассказал заместитель начальника лаборатории службы беспилотных систем «Бобер».

Видео 13-й бригады НГУ «Хартия»

Операторы БпЛА тщательно упаковали коины в посылки вместе с вещами первой необходимости, чтобы они добрались до побратимов целыми и невредимыми. Доставку на позиции выполнили дроны-бомбардировщики «Вампир».

Читайте также: Где на Харьковщине идут бои, сообщил Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025, 16:08
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
31.10.2025, 12:05
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
31.10.2025, 14:52
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
31.10.2025, 15:34
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
31.10.2025, 19:13

Новости по теме:

31.10.2025
Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹
31.10.2025
Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор
31.10.2025
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
31.10.2025
Апелляция не помогла: корректировщица ударов по Харькову будет сидеть 11 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне Хэллоуина военнослужащие харьковской 13-й бригады НГУ «Хартия» с помощью дронов-бомбардировщиков «Вампир» передали побратимам сувенирные коины.".