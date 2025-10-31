Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹
Накануне Хэллоуина военнослужащие харьковской 13-й бригады НГУ «Хартия» с помощью дронов-бомбардировщиков «Вампир» передали побратимам, которые уже длительное время находятся на позициях, сувенирные коины.
Коины с изображением тыквы и эмблемы бригады «хартийцы» изготовили собственноручно в мастерской дронов, рассказали журналистам в пресс-службе подразделения.
«У нас скоро Хэллоуин, мы решили сделать небольшие сувениры и сбросить на позиции нашим ребятам, которые там уже давно находятся, чтобы немного поднять им настроение», — рассказал заместитель начальника лаборатории службы беспилотных систем «Бобер».
Видео 13-й бригады НГУ «Хартия»
Операторы БпЛА тщательно упаковали коины в посылки вместе с вещами первой необходимости, чтобы они добрались до побратимов целыми и невредимыми. Доставку на позиции выполнили дроны-бомбардировщики «Вампир».
