Хендмейд-тыквы сбросили «Вампиры» на позиции бойцов харьковской бригады 📹

Накануне Хэллоуина военнослужащие харьковской 13-й бригады НГУ «Хартия» с помощью дронов-бомбардировщиков «Вампир» передали побратимам, которые уже длительное время находятся на позициях, сувенирные коины.

Коины с изображением тыквы и эмблемы бригады «хартийцы» изготовили собственноручно в мастерской дронов, рассказали журналистам в пресс-службе подразделения.

«У нас скоро Хэллоуин, мы решили сделать небольшие сувениры и сбросить на позиции нашим ребятам, которые там уже давно находятся, чтобы немного поднять им настроение», — рассказал заместитель начальника лаборатории службы беспилотных систем «Бобер».

Видео 13-й бригады НГУ «Хартия»

Операторы БпЛА тщательно упаковали коины в посылки вместе с вещами первой необходимости, чтобы они добрались до побратимов целыми и невредимыми. Доставку на позиции выполнили дроны-бомбардировщики «Вампир».