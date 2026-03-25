Потеплеет до +17: прогноз погоды по Харькову и области на 26 марта
В четверг, 26 марта, в Харькове и области – переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 15 до 17 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 2 до 7 тепла, днем – от 12 до 17 со знаком «плюс».
Ветер восточный – 5-10 м/с.
По данным Укргидрометцентра, потепление – временное: холодный северный процесс будет сменяться теплым весенним с юго-запада. Давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, увеличится облачность.
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 20:30;