Потеплішає до +17: прогноз погоди по Харкову та області на 26 березня

У четвер, 26 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 до 7 тепла, вдень – від 12 до 17 зі знаком “плюс”.

Вітер східний – 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, потепління – тимчасове: холодний північний процес змінюватиметься теплим весняним із південного заходу. Тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність.