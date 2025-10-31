Live
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

Погода 19:13   31.10.2025
Елена Нагорная
В субботу, 1 ноября, в Харькове и области – облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 9 до 11, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.

Ветер северо-западный — 9 – 14 м/с.

«В субботу и воскресенье, 1-2 ноября, новый месяц года, на который всегда больше всего жалуются за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже солнышко! В дневные часы максимальная температура воздуха составит +10 — +14 градусов, на юге и западе Украины +12 — +17 градусов! В большинстве областей Украины и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода, во многих местах с солнцем. Разве что завтра небольшие дожди вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях», – пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.

Читайте также: Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)

Автор: Елена Нагорная
