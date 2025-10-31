Чи буде дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада

У суботу, 1 листопада, у Харкові та області – хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.

Вітер північно-західний – 9-14 м/с.

«У суботу та неділю, 1-2 листопада новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком! У денні години максимальна температура повітря становитиме +10 – +14 градусів, на півдні та заході України +12- +17 градусів! У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де із сонцем. Хіба що завтра невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.