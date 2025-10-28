Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
В Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували коротку кліматичну характеристику листопада в Харківській області.
За даними синоптиків, у листопаді цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла, що відповідає кліматичній нормі.
Норма опадів у цей період становить 42 мм. Очікується, що упродовж останнього місяця осені саме стільки дощів і проллється.
Нагадаємо, на початку жовтня попередження «про стихійні гідрологічні явища» опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. Як писало відомство з посиланням на дані Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, рівень води в річці Сіверський Донець біля міста Зміїв може досягнути початкового рівня стихійного гідрологічного явища, що відповідає III рівню небезпеки (коричневий).
