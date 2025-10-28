Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

Общество 14:13   28.10.2025
Виктория Яковенко
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков Фото: Василий Голосный

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали краткую климатическую характеристику ноября в Харьковской области.

По данным синоптиков, в ноябре среднемесячная температура воздуха может составлять 1,6 градуса тепла, что соответствует климатической норме.

Норма осадков в этот период составляет 42 мм. Ожидается, что за последний месяц осени именно столько дождей и прольется.

Напомним, в начале октября предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Как писало ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достигнуть начального уровня стихийного гидрологического явления, соответствующего III уровню опасности (коричневый).

Читайте также: Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от fpv-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от fpv-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Новости Харькова – главное 28 октября: продвижение РФ, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное 28 октября: продвижение РФ, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 14:16
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
28.10.2025, 09:59
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.10.2025, 06:00
Бросил гранату в гараж: жителя Богодухова приговорили за убийство
Бросил гранату в гараж: жителя Богодухова приговорили за убийство
28.10.2025, 14:53

Новости по теме:

27.10.2025
Дроны-матки с FPV начали применять против Харькова — итоги 27 октября
27.10.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025
Тревога отдельно по районам Харькова: почему это невозможно
27.10.2025
Автобус до кладбища №13 пустят в Харькове
27.10.2025
Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 14:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали краткую климатическую характеристику ноября в Харьковской области.".