Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали краткую климатическую характеристику ноября в Харьковской области.

По данным синоптиков, в ноябре среднемесячная температура воздуха может составлять 1,6 градуса тепла, что соответствует климатической норме.

Норма осадков в этот период составляет 42 мм. Ожидается, что за последний месяц осени именно столько дождей и прольется.

Напомним, в начале октября предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Как писало ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достигнуть начального уровня стихийного гидрологического явления, соответствующего III уровню опасности (коричневый).