Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
Во вторник, 28 октября, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью дождь, днем небольшой дождь.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.
Ветер юго-западный – 7-12 м/с, ночью по области местами порывы до 15-20 м/с.
«Что завтра с погодой? Практически повсюду 28 октября или облачно, или с дождями, словом, сырая погода. В Карпатах с мокрым снегом. На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду», – пишет синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 19:08;