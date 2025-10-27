Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября

Во вторник, 28 октября, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью дождь, днем небольшой дождь.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.

Ветер юго-западный – 7-12 м/с, ночью по области местами порывы до 15-20 м/с.

«Что завтра с погодой? Практически повсюду 28 октября или облачно, или с дождями, словом, сырая погода. В Карпатах с мокрым снегом. На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду», – пишет синоптик Наталья Диденко.