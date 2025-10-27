Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 1882 году состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек.
Праздники и памятные даты 27 октября
27 октября – День украинской письменности и языка.
В мире – Всемирный день аудиовизуального наследия, Международный день школьных библиотек (отмечают в четвертый понедельник октября) и Всемирный день трудотерапии.
27 октября в истории
27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Подробнее.
27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. Подробнее.
27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена. Подробнее.
27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. Подробнее.
Церковный праздник 27 октября
27 октября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет». Также сегодня — день памяти мученика Нестора Солунского. Подробнее.
Народные приметы
Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.
Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.
Что нельзя делать 27 октября
Нельзя много работать.
Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.
