Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії

Календар 06:00   27.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії

27 жовтня – День української писемності та мови. Цього дня 1882 року відбулася прем’єра першої вистави Театру корифеїв. У 1937-му почалися масові розстріли в урочищі Сандармох, а в Києві стратили харківського поета Майка Йогансена. У 1982-му Китай став першою країною світу, населення якої перевищило 1 мільярд людей.

Свята та пам’ятні дати 27 жовтня

27 жовтня – День української писемності та мови.

У світі – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначають у четвертий понеділок жовтня) та Всесвітній день трудотерапії.

27 жовтня в історії

27 жовтня 1882 року відбулася перша вистава “Товариства українських артистів під керівництвом М. Л. Кропивницького”. Докладніше.

Театр Корифєєв у Кропивницькому
Будівля театру корифеїв. Фото: vseok.org.ua

27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. Докладніше.

27 жовтня 1937 року в Києві розстріляли поета Майка Йогансена. Докладніше.

Майк Йогансен – поет
Майк Йогансен. Фото: tyzhden.ua

27 жовтня 1982 року Китай став першою країною Землі, чисельність населення якої перевищила 1 млрд жителів. Докладніше.

Церковне свято 27 жовтня

27 жовтня Православна церква України вшановує пам’ять Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого вважають одним з авторів “Повісті временних літ”. Також сьогодні вшановують пам’ять мученика Нестора Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багнюка, то зима почнеться через чотири тижні.

Якщо 27 жовтня випав сніг, то в травні наступного року буде погана погода.

Що не можна робити 27 жовтня

Не можна багато працювати.

Не слід зловживати алкоголем та переїдати.

Автор: Оксана Горун
