Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
27 жовтня – День української писемності та мови. Цього дня 1882 року відбулася прем’єра першої вистави Театру корифеїв. У 1937-му почалися масові розстріли в урочищі Сандармох, а в Києві стратили харківського поета Майка Йогансена. У 1982-му Китай став першою країною світу, населення якої перевищило 1 мільярд людей.
Свята та пам’ятні дати 27 жовтня
27 жовтня – День української писемності та мови.
У світі – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначають у четвертий понеділок жовтня) та Всесвітній день трудотерапії.
27 жовтня в історії
27 жовтня 1882 року відбулася перша вистава “Товариства українських артистів під керівництвом М. Л. Кропивницького”. Докладніше.
27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. Докладніше.
27 жовтня 1937 року в Києві розстріляли поета Майка Йогансена. Докладніше.
27 жовтня 1982 року Китай став першою країною Землі, чисельність населення якої перевищила 1 млрд жителів. Докладніше.
Церковне свято 27 жовтня
27 жовтня Православна церква України вшановує пам’ять Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого вважають одним з авторів “Повісті временних літ”. Також сьогодні вшановують пам’ять мученика Нестора Солунського. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо на вулиці багнюка, то зима почнеться через чотири тижні.
Якщо 27 жовтня випав сніг, то в травні наступного року буде погана погода.
Що не можна робити 27 жовтня
Не можна багато працювати.
Не слід зловживати алкоголем та переїдати.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 06:00;