Чи припиниться дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня

27.10.2025
У вівторок, 28 жовтня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.

«Що завтра з погодою? Практично повсюди 28 жовтня або хмарно, або з дощами словом, вогка погода. У Карпатах з мокрим снігом. На заході та півночі України західний вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

