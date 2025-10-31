Доступні овочі: чи чекати харків’янам дефіциту або подорожчання (відео)

Добрий урожай овочів зібрали цього року в Харківській області, тому передумов для зростання цін на картоплю, моркву, капусту, цибулю чи буряк наразі немає, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив».

Він зазначив, що щодо всіх овочевих культур спостерігається «дуже позитивна картина». До цього було небагато років, коли збирали подібний врожай.



“Дефіциту не очікуємо, – прогнозує Іванов. – Усе збалансовано. Врожай овочевих культур був досить гарний. І там ціна трохи менше коливається від глобальних якихось змін. Бо це локальна історія, фермерська, регіональна. У більшості випадків наші овочі вирощені тут же, у наших громадах, вони там же реалізуються. Тобто немає великих пересувань по території. Це все дуже впливає”.