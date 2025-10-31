Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Доступні овочі: чи чекати харків’янам дефіциту або подорожчання (відео)

Економіка 18:14   31.10.2025
Олена Нагорна
Доступні овочі: чи чекати харків’янам дефіциту або подорожчання (відео)

Добрий урожай овочів зібрали цього року в Харківській області, тому передумов для зростання цін на картоплю, моркву, капусту, цибулю чи буряк наразі немає, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив».

Він зазначив, що щодо всіх овочевих культур спостерігається «дуже позитивна картина». До цього було небагато років, коли збирали подібний врожай.

“Дефіциту не очікуємо, – прогнозує Іванов. – Усе збалансовано. Врожай овочевих культур був досить гарний. І там ціна трохи менше коливається від глобальних якихось змін. Бо це локальна історія, фермерська, регіональна. У більшості випадків наші овочі вирощені тут же, у наших громадах, вони там же реалізуються. Тобто немає великих пересувань по території. Це все дуже впливає”.

Читайте також: Ціна на м’ясо: скільки коштуватиме свинина у Харкові й області до Нового року

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи буде дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада
Чи буде дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада
31.10.2025, 19:13
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
31.10.2025, 16:08
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
31.10.2025, 16:47
Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
31.10.2025, 17:33
«Усе вже зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп’янську (відео)
«Усе вже зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп’янську (відео)
31.10.2025, 14:52

Новини за темою:

11.03.2025
Розмінували 30 тис. га, залишилося 1,2 млн: що прискорить очищення Харківщини
06.03.2025
Про ще один нічний “приліт” у Харкові повідомили в ХОВА
24.10.2024
Посуха на Харківщині не пройшла: 70% посівних площ без води – ХОВА
18.10.2024
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
17.10.2024
Аграрії на Харківщині працюють у зоні 0,5-0,7 км від кордону з РФ – ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Доступні овочі: чи чекати харків’янам дефіциту або подорожчання (відео)», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 18:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Добрий урожай овочів зібрали цього року в Харківській області, тому передумов для зростання цін на картоплю, моркву, капусту, цибулю чи буряк наразі немає.".