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Розмінували 30 тис. га, залишилося 1,2 млн: що прискорить очищення Харківщини

Суспільство 16:05   11.03.2025
Оксана Горун
Розмінували 30 тис. га, залишилося 1,2 млн: що прискорить очищення Харківщини

Розмінування територій Харківщини вкрай далеке від завершення. Чим можна допомогти, на зустрічі з представниками ПРООН розповів заступник Синєгубова Євген Іванов.

За його даними, саперам ще належить обстежити близько 1,2 млн га територій області.

“Майже 710 тисяч гектарів – ліси і землі сільськогосподарського призначення, з них 9 тисяч 753 гектари зусиллями зведених підрозділів саперів вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів. Всього разом з лініями електропередач, залізничними коліями, газопроводами, місцями загального перебування та розташування об’єктів критичної інфраструктури, сільськогосподарськими угіддями було обстежено та розміновано близько 30 тисяч гектарів”, – навів статистику Іванов.

Він зазначив, що області потрібна фінансова допомога, підготовка фахівців і збільшення кількості підрозділів саперів. А також – більше спецтехніки для розмінування. Наразі, за інформацією заступника начальника ХОВА, 95% робіт із розмінування ведуть українські фахівці: вибухотехніки Міноборони, ДСНС, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту. 5% – міжнародні партнери й неурядові організації.

Читайте також: Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС

Керівник проєкту протимінної діяльності Програми розвитку ООН Бенджамен Ларк висловив захоплення українцями.

Бенджамін Ларк - ПроООН
Фото: пресслужба ХОВА

“Я вражений тим, що Україна – це перша країна в моїй кар’єрі, де розмінування відбувається просто під час бойових дій. Я вражений підходом і ентузіазмом фахівців, які працюють у Харківській області”, – прокоментував він.

Ларк повідомив, що одним із напрямків його діяльності є підтримка та просування можливостей національного виробника спеціалізованої техніки для розмінування (що корисно, враховуючи, що в Харкові є власні розробки машин для розмінування).

“Розраховуємо на плідну та активну співпрацю”, – сказав представник ООН.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 16:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування територій Харківщини вкрай далеке від завершення. Чим можна допомогти, на зустрічі з представниками ПРООН розповів заступник Синєгубова Євген Іванов".