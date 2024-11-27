Аналог коштує втричі більше: як працює харківська машина для розмінування
У Харкові презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство.
«У нас 3,1 млн га – площа нашої області, з них 1,2 млн – вважаються потенційно замінованими. Цей прототип коштує близько 450 тисяч євро. Аналог у три-чотири рази більше. Ми будемо пропонувати цей пристрій харківського підприємства всім фондам, і державі, і Міноборони, і Міністерству економіки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що вітчизняна машина відповідає високим європейським стандартам безпеки та ефективності:
– Двигун — потужністю 320 к.с.,
– Ходова система — гусенична, з опорними котками для стабільної роботи на різних типах ґрунтів,
– Паливна ефективність — споживає близько 55 л палива на годину,
– Робочий механізм — оснащений змінними деталями, що дозволяють заглиблюватися в ґрунт до 30 см для знищення боєприпасів, зокрема протитанкових мін.
«Ми приступили до цієї роботи рік тому. Наша потужність на сьогодні: близько двох машин на місяць можемо зробити», – розповів заступник директора підприємства-виробника Олексій Колесник.
За даними керівника напрямку розробки механізованих засобів розмінування Івана Яловола, ця машина побудована «з нуля».
На початку 2025 року пристрій має отримати сертифікацію, повідомили у ХОВА. Надалі планують виробляти три-чотири одиниці техніки щомісяця.
Відео: ХОВА
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство.".