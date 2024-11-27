Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

Аналог коштує втричі більше: як працює харківська машина для розмінування

Суспільство 13:18   27.11.2024
Вікторія Яковенко
Аналог коштує втричі більше: як працює харківська машина для розмінування скриншот

У Харкові презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство.

«У нас 3,1 млн га – площа нашої області, з них 1,2 млн – вважаються потенційно замінованими. Цей прототип коштує близько 450 тисяч євро. Аналог у три-чотири рази більше. Ми будемо пропонувати цей пристрій харківського підприємства всім фондам, і державі, і Міноборони, і Міністерству економіки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що вітчизняна машина відповідає високим європейським стандартам безпеки та ефективності:

– Двигун — потужністю 320 к.с.,

– Ходова система — гусенична, з опорними котками для стабільної роботи на різних типах ґрунтів,

– Паливна ефективність — споживає близько 55 л палива на годину,

– Робочий механізм — оснащений змінними деталями, що дозволяють заглиблюватися в ґрунт до 30 см для знищення боєприпасів, зокрема протитанкових мін.

«Ми приступили до цієї роботи рік тому. Наша потужність на сьогодні: близько двох машин на місяць можемо зробити», – розповів заступник директора підприємства-виробника Олексій Колесник.

За даними керівника напрямку розробки механізованих засобів розмінування Івана Яловола, ця машина побудована «з нуля».

На початку 2025 року пристрій має отримати сертифікацію, повідомили у ХОВА. Надалі планують виробляти три-чотири одиниці техніки щомісяця.

Відео: ХОВА

Читайте також: Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал
МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал
27.11.2024, 14:35
Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу
Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу
27.11.2024, 09:00
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
25.11.2024, 15:08
«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини
«Ніч була важкою»: РФ цілилася по критичній інфраструктурі Харківщини
26.11.2024, 12:42
Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео)
Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео)
27.11.2024, 13:49
Новини Харкова – головне за 27.11: пожежу в Харкові гасили 8 годин, обстріли
Новини Харкова – головне за 27.11: пожежу в Харкові гасили 8 годин, обстріли
27.11.2024, 13:52

Новини за темою:

12:31
Компенсацію за розмінування отримають фермери Харківщини – Синєгубов
17:28
На протитанковій міні підірвалася машина для розмінування на Харківщині
21:04
Нову машину для розмінування тестують на Харківщині
17:30
Машина для розмінування, зроблена на Харківщині, запрацювала біля Балаклії

Ви читали новину: «Аналог коштує втричі більше: як працює харківська машина для розмінування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство.".