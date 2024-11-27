Аналог коштує втричі більше: як працює харківська машина для розмінування

У Харкові презентували нову машину для ефективного розмінування регіону. Пристрій «з нуля» розробило місцеве підприємство.

«У нас 3,1 млн га – площа нашої області, з них 1,2 млн – вважаються потенційно замінованими. Цей прототип коштує близько 450 тисяч євро. Аналог у три-чотири рази більше. Ми будемо пропонувати цей пристрій харківського підприємства всім фондам, і державі, і Міноборони, і Міністерству економіки», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що вітчизняна машина відповідає високим європейським стандартам безпеки та ефективності:

– Двигун — потужністю 320 к.с.,

– Ходова система — гусенична, з опорними котками для стабільної роботи на різних типах ґрунтів,

– Паливна ефективність — споживає близько 55 л палива на годину,

– Робочий механізм — оснащений змінними деталями, що дозволяють заглиблюватися в ґрунт до 30 см для знищення боєприпасів, зокрема протитанкових мін.

«Ми приступили до цієї роботи рік тому. Наша потужність на сьогодні: близько двох машин на місяць можемо зробити», – розповів заступник директора підприємства-виробника Олексій Колесник.

За даними керівника напрямку розробки механізованих засобів розмінування Івана Яловола, ця машина побудована «з нуля».

На початку 2025 року пристрій має отримати сертифікацію, повідомили у ХОВА. Надалі планують виробляти три-чотири одиниці техніки щомісяця.

Відео: ХОВА