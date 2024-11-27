Аналог стоит втрое больше: как работает харьковская машина для разминирования

В Харькове представили новую машину для эффективного разминирования региона. Технику «с нуля» разработало местное предприятие.

«У нас 3,1 млн га – площадь нашей области, из них 1,2 млн – считаются потенциально заминированными. Этот прототип стоит около 450 тысяч евро. Аналог в три-четыре раза больше. Мы будем предлагать это устройство харьковского предприятия всем фондам, и государству, и Минобороны, и Министерству экономики», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что отечественная машина отвечает высоким европейским стандартам безопасности и эффективности:

— Двигатель – мощностью 320 к.с.,

— Ходовая система — гусеничная, с опорными катками для стабильной работы на разных типах грунтов,

— Топливная эффективность – потребляет около 55 л топлива в час,

— Рабочий механизм — оснащен сменными деталями, позволяющими углубляться в грунт до 30 см для уничтожения боеприпасов, в том числе противотанковых мин.

«Мы приступили к этой работе год назад. Наша мощность на сегодня: около двух машин в месяц можем сделать», — рассказал заместитель директора предприятия-производителя Алексей Колесник.

По данным руководителя направления разработки механизированных средств разминирования Ивана Яловола, эта машина построена «с нуля».

В начале 2025 года устройство должно получить сертификацию, сообщили в ХОВА. В дальнейшем планируют производить три-четыре единицы техники ежемесячно.

Видео: ХОВА