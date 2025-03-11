Разминировали 30 тыс. га, осталось 1,2 млн: что ускорит очистку Харьковщины
Разминирование территорий Харьковщины крайне далеко от завершения. Чем можно помощь, на встрече с представителями ПРООН рассказал заместитель Синегубова Евгений Иванов.
По его данным, саперам еще предстоит обследовать около 1,2 млн га территорий области.
«Около 710 тысяч гектаров – леса и земли сельскохозяйственного назначения, из них 9 753 гектара усилиями сводных подразделений саперов удалось очистить от взрывоопасных предметов. Всего вместе с линиями электропередач, железнодорожными путями, газопроводами, местами общего пребывания и расположения объектов критической инфраструктуры, сельскохозяйственными угодьями было обследовано и разминировано около 30 тысяч гектаров», — привел статистику Иванов.
Он отметил, области нужна финансовая помощь, подготовка специалистов и увеличение количества подразделений саперов. А также — больше спецтехники для разминирования. Сейчас, по информации заместителя начальника ХОВА, 95% работ по разминированию ведут украинские специалисты: взрывотехники Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, Государственной спецслужбы транспорта. Оставшиеся 5% — международные партнеры и неправительственные организации.
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Руководитель проекта по противоминной деятельности Программы развития ООН Бенджамен Ларк восхитился украинцами.
«Я поражен тем, что Украина – это первая страна в моей карьере, где разминирование происходит прямо во время боевых действий. Я поражен подходом и энтузиазмом специалистов, работающих в Харьковской области», — прокомментировал он.
Ларк сообщил, что одно из направлений его деятельности является поддержка и продвижение возможностей национального производителя специализированной техники для разминирования (что полезно, учитывая, что в Харькове есть собственные разработки машин для разминирования).
«Рассчитываем на плодотворное и активное сотрудничество», – сказал представитель ООН.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: иванов, міни, мины, новости Харькова, ООН, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 16:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование территорий Харьковщины крайне далеко от завершения. Чем можно помощь, на встрече с представителями ПРООН рассказал заместитель Синегубова Евгений Иванов".