Про ще один нічний “приліт” у Харкові повідомили в ХОВА

Про те, що цієї ночі у Харкові було кілька “прильотів”, розповів в етері національного телемарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Він нагадав, що вночі БпЛА типу “Герань” впав на багатоповерхівку в Салтівському районі, зруйнувавши техповерх. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, наразі вони вже отримали необхідну медичну допомогу.

“Також було ще вночі влучання БпЛА «Молния», знищено декілька автомобілів і нежитлова господарча споруда також в одному із промислових районів нашого міста”, – додав Іванов.

Проте набагато гірші наслідки обстрілів області, наголосив Іванов.

“Зокрема, це Дергачівщина, Золочівщина – два КАБи. Влучання безпосередньо в населеному пункті Золочів, один поза його межами, на щастя без постраждалих, а руйнування нежитлових господарчих споруд, вони значні. І влучання внаслідок обстрілу в селищі Слатине Дергачівської громади, там горів приватний будинок, саме приватне домоволодіння”, – додав заступник начальника ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 03:50. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Салтівському районі. БпЛА впав на багатоповерхівку, пошкодивши техповерх у будинку.