Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
В етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов розповів, що наразі на Харківщині діють деякі обмеження в енергосистемі, які дозволяють збалансувати систему.
За його даними, зараз без світла – 186 тисяч мешканців Харківщини – це 14% від загальної кількості абонентів. У регіоні діють три черги погодинних відключень. При цьому 5% жителів без електроенергії постійно. Йдеться про прикордонні громади і ті, де активно ведуться бойові дії.
“Зокрема, Куп’янська, Вовчанська громада, ще деякі населені пункти, де немає газу та світла вже деякий час у зв’язку з великими руйнуваннями території та міста”, – уточнив Іванов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Також він прокоментував ситуацію із опаленням у регіоні.
“Працює по місту велика кількість газотурбінних і когенераційних установок, це по місту Харкову. Це загалом понад 100 одиниць. Працюють інші типи котелень. Тобто, зараз покривається опаленням місто і ті громади, які у нас були, скажімо так, у складнішому становищі. Це Солоницівська, Пісочинська, Слобожанська громади, там окремо вони отримують теплопостачання від міста Харкова та від встановлених тимчасових котелень”, – додав заступник ХОВА.
