Якою буде ціна на свинину на ринках Харкова й області до Нового року

Африканська чума вдарила по м’ясній галузі сильніше, ніж дрони РФ, на 40% скоротивши поголів’я свинок в Україні, викликавши дефіцит м’яса і піднявши ціну на свинину майже вдвічі. До чого тут біологічна зброя, чому експортувати свинину вигідніше, ніж зерно, і чому низькі ціни на м’ясо стануть поганим знаком.

М’ясокомбінати працюють на половину потужності

Практично всі м’ясокомбінати у країні працюють на половину потужності, якщо порівнювати ситуацію із початком 2022 року, констатує Микола Бабенко, директор Асоціації м’ясної галузі України. Один із факторів – скоротилося споживання, бо населення вимушено мігрувало через війну.

Відбилася на галузі й російська агресія. Лише тільки у Харківській області бойовики РФ від початку великої війни зруйнували 630 підприємств тваринницької галузі, повідомив Євген Іванов, заступник начальника ХОВА.

«Від початку агресії РФ з понад 1000 підприємств Харківської області 630 зазнали руйнувань, були в окупації, знищені частково або повністю. Деякі не відновили свою діяльність зовсім. Тому приклад нещодавнє руйнування найбільшого тваринницького комплексу нашої області, коли росіяни знищили понад 13 тисяч поголів’я свиней, інфраструктуру. Понад 30 таких великих комплексів від початку вторгнення були зруйновані повністю або частково», – розповів Іванов.

Африканська чума вдарила сильніше, ніж дрони та ракети

Але більшим ударом, ніж російські ракети й дрони, стала епідемія африканської чуми свиней, наголошує Микола Бабенко.

«Це безпрецедентна ситуація, такого у світі не було, щоб половину поголів’я втратили за рік. І це ж відбувалося в умовах війни, коли м’ясо могло б піти на забезпечення населення і війська», – підкреслює директор Асоціації м’ясної галузі України.

Натомість виробники масово забивали свиней, через що спочатку м’яса на ринку стало багато і за низькою ціною, а потім виник дефіцит. І це зрештою й призвело до суттєвого зростання цін на свинину.

А оскільки м’ясопереробна галузь підв’язана під сировину, якої поменшало на 40%, то виробництво ковбас і сосисок теж впало вдвічі.

Біологічна зброя чи недбалість влади?

У світі досить швидко відреагували на епідемію і незабаром з’явилися перші американо-в’єтнамські вакцини проти африканської чуми свиней. Минуло три місяці – і Росія також оголосила про створення вакцини проти цього захворювання.

«Не виключено, що це захворювання росіяни використовують як зброю для тиску на економіку проти забезпечення населення та війська. Це може бути виявом уже біологічної війни», — припускає Микола Бабенко.

Адже світові ціни на м’ясо подвоїлися з 2022 року. Тому внутрішнє виробництво дуже полегшило б ситуацію із продовольством. А фактично галузь стала надто вразливою.

«Якщо оцінювати загрози, ризики, що через рік, як в Україні чума покосила половину галузі свинарства, нічого не сталося із захистом. Вакцини, які вже розроблені у світі та офіційно затверджені, досі не прибули до України», — зазначає директор Асоціації м’ясної галузі України.

Експорт свинини може принести Україні більше грошей, ніж зерно

В умовах війни, коли поповнення держбюджету є критично важливим, Україна втрачає експортні можливості, каже експерт.

«В ЄС собівартість 1 кг свині понад 2 євро, в Україні – менш як 1 євро. І попри це Євросоюз лишається №1 у світі з торгівлі свининою. Азійські країни, як В’єтнам, Філіппіни, імпортують з Євросоюзу щороку об’єми, порівняні з виробництвом свинини в Україні», – розповідає Бабенко.

Експорт свинини приніс би Україні набагато більше грошей, адже зернові культури продають за кордон практично без доданої вартості, тобто держава майже нічого не отримує, наголошує директор Асоціації м’ясної галузі України.

«У нас із доданою вартістю експортують м’ясо птиці й олію. І свинина мала б бути третьою в цьому ланцюгу і приносити країні дохід. Собівартість свинини в Україні дозволяє їй бути запитаною на будь-якому ринку, тому що ціна вирішальна. Але українське свинарство і м’ясна галузь знаходяться в глибокому дефіциті якраз через втрати від епідемії», – констатує експерт.

Раптове зниження цін на свинину не стане ознакою добробуту

Тож якими будуть ціни для споживачів на свинину в умовах великої кризи для галузі?

«Є два шляхи. Перший – що ціна й далі роститиме, бо є дефіцит. Вона подвоїлася у порівнянні з 2024 роком, а у порівнянні з 2022 на ціни на м’ясо взагалі потроїлися. Всі, мабуть, пам’ятають, коли за кілограм м’яса просили по 100 гривень, а зараз це вже практично 300 гривень. Але саме висока ціна стимулювала відродження підприємств, що втратили поголів’я. Та вони ж відновлюються, не думаючи про безпекові параметри щодо вірусу африканської чуми. І, вклавши в відновлення бізнесу мільярди гривень в умовах війни, ці підприємства знаходяться на першій лінії небезпеки, тому що знову можуть постраждати від нових спалахів. Африканська чума нікуди ж не поділася», – пояснює Бабенко.

Навпаки, за словами експерта, через масовий і нелегальний продаж інфікованих свиней, у 2024 році в країні утворилися нові стаціонарні осередки захворювання.

«Там, де африканська чума знаходиться і в харчовому ланцюгу, і в природних джерелах, можуть знову інфікуватися тварини. І ми маємо ті ж ризики, що були наприкінці 2024 року, що в нас при високій ціні на свиней, при збільшенні виробництва є висока ймовірність, що може відбутися нова хвиля захворювання», – прогнозує експерт.

Це призведе до того, що поголів’я знову забиватимуть, на ринку з’явиться багато пропозицій по свинині, і, відповідно, знизяться ціни чи не вполовину, як це було торік. Споживачі це швидко помітять, каже Бабенко. Але це не ознака добробуту. Бо багатьох виробників чекатимуть збитки, можливо, навіть банкрутство. А в галузі це стане маркером, що новий виток проблем розпочався.