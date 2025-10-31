Какой будет цена на свинину на рынках Харькова и области к Новому году

Африканская чума ударила по мясной отрасли сильнее, чем дроны РФ, на 40% сократив поголовье хрюшек в Украине, вызвав дефицит мяса и взвинтив цену на свинину почти вдвое. При чем здесь биологическое оружие, почему экспортировать свинину выгоднее, чем зерно, и отчего низкие цены на мясо станут плохим знаком.

Мясокомбинаты работают на половину мощности

Практически все мясокомбинаты в стране работают на половину мощности, если сравнивать ситуацию с началом 2022 года, отмечает Николай Бабенко, директор Ассоциации мясной отрасли Украины. Один из факторов – сократилось потребление, потому что население вынужденно мигрировало из-за войны.

Отразилась на отрасли и российская агрессия. Только в Харьковской области боевики РФ с начала большой войны разрушили 630 предприятий животноводческой отрасли, сообщил Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА.

«С начала агрессии РФ из более 1000 предприятий Харьковской области 630 разрушены, были в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем. Поэтому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов.

Африканская чума ударила сильнее, чем дроны и ракеты

Но большим ударом, чем российские ракеты и дроны, стала эпидемия африканской чумы свиней, отмечает Николай Бабенко.

«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска», – подчеркивает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.

Производители массово забивали свиней, из-за чего сначала мяса на рынке стало много и по низкой цене, а потом возник дефицит. И это, наконец, и привело к ощутимому росту цен на свинину.

А поскольку мясоперерабатывающая отрасль подвязана под сырье, которого стало меньше на 40%, то производство колбас и сосисок тоже упало вдвое.

Биологическое оружие или халатность властей?

В мире довольно быстро отреагировали на эпидемию, и вскоре появились первые американо-вьетнамские вакцины против африканской чумы свиней. Прошло три месяца – и Россия также объявила о создании своей вакцины против этого заболевания.

«Не исключено, что это заболевание россияне используют как оружие для давления на экономику против обеспечения населения и войска. Это может быть проявлением уже биологической войны», — предполагает Николай Бабенко.

Ведь мировые цены на мясо удвоились с 2022 года. Поэтому внутреннее производство очень облегчило бы ситуацию с продовольствием. А фактически отрасль стала очень уязвимой.

«Если оценивать угрозы, риски, что спустя год, как в Украине чума покосила половину отрасли свиноводства, ничего не произошло с защитой. Вакцины, которые уже разработаны в мире и официально утверждены, до сих пор не прибыли в Украину», — отмечает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.

Экспорт свинины может принести Украине больше денег, чем зерно

В условиях войны, когда пополнение госбюджета критически важно, Украина теряет экспортные возможности, говорит эксперт.

«В ЕС себестоимость 1 кг свиньи более 2 евро, в Украине – менее 1 евро. И, несмотря на это, Евросоюз остается №1 в мире по торговле свининой. Азиатские страны, как Вьетнам, Филиппины, импортируют из Евросоюза ежегодно объемы, сопоставимые с производством свинины в Украине», – рассказывает Бабенко.

Экспорт свинины принес бы Украине гораздо больше денег, ведь зерновые культуры продают за границу практически без добавленной стоимости, то есть государство почти ничего не получает, отмечает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.

«У нас с добавленной стоимостью экспортируют мясо птицы и растительное масло. И свинина должна быть третьей в этой цепочке и приносить стране доход. Себестоимость свинины в Украине позволяет ей быть запрошенной на любом рынке, потому что цена важна. Но украинское свиноводство и мясная отрасль находятся в глубоком дефиците как раз из-за потерь от эпидемии», — констатирует эксперт.

Внезапное снижение цен на свинину не станет признаком благополучия

Какими же будут цены для потребителей на свинину в условиях большого кризиса для отрасли?

«Есть два пути. Первый – что цена и дальше будет растить, потому что есть дефицит. Она удвоилась по сравнению с 2024 годом, а по сравнению с 2022 годом на цены на мясо вообще утроились. Все, вероятно, помнят, когда за килограмм мяса просили по 100 гривен, а сейчас это уже практически 300 гривен. Но именно высокая цена стимулировала возрождение потерявших поголовье предприятий. Но они восстанавливаются, не думая о безопасности по отношению к вирусу африканской чумы. И, вложив в возобновление бизнеса миллиарды гривен в условиях войны, эти предприятия находятся на первой линии опасности, потому что снова могут пострадать от новых вспышек. Африканская чума никуда не делась», — объясняет Бабенко.

Напротив, по словам эксперта, из-за массовой и нелегальной продажи инфицированных свиней, в 2024 году в стране образовались новые стационарные очаги заболевания.

«Там, где африканская чума находится и в пищевой цепи, и в природных источниках, животные могут снова инфицироваться. И мы имеем те же риски, что были на конец 2024 года, что у нас при высокой цене свиней, при увеличении производства есть высокая вероятность, что может произойти новая волна заболевания», — прогнозирует эксперт.

Это приведет к тому, что поголовье снова будут забивать, на рынке появится много предложений по свинине, и цены снизятся почти вполовину, как это было в прошлом году. Потребители это заметят, говорит Бабенко. Но это не признак благополучия. Потому что многих производителей будут ждать убытки, возможно даже банкротство. А в отрасли это станет маркером, что новый виток проблем начался.