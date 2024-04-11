На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло

В Шевченковской громаде Купянского района обнаружили трупы свиней на свалке.

По данным ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области, соответствующую информацию получили 8 апреля от старосты Петропольского округа Шевченковской громады. Сообщалось, что на стихийной свалке у села Гроза лежат 10 трупов свиней.

Специалисты установили, что свиньи принадлежали жителю поселка Шевченково, который содержит 250 животных в селе Александровка. Владелец рассказал, что три недели назад он нашел трупы 10 свиней в возрасте 5 месяцев весом 70 кг.

Хозяин самостоятельно выяснил причину гибели животных, предварительно свиньи погибли в результате удара током, поскольку на месте был обнаружен перегрызенный кабель.

Специалисты забрали биоматериалы для исключения африканской чумы свиней (вирус не обнаружили). Трупы сожгли, а место обнаружения дезинфицировали хлоркой. Владельца животных привлекли к административной ответственности.