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На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло

Общество 12:24   11.04.2024
Виктория Яковенко
На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло Фото: ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области

В Шевченковской громаде Купянского района обнаружили трупы свиней на свалке.

По данным ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области, соответствующую информацию получили 8 апреля от старосты Петропольского округа Шевченковской громады. Сообщалось, что на стихийной свалке у села Гроза лежат 10 трупов свиней.

Специалисты установили, что свиньи принадлежали жителю поселка Шевченково, который содержит 250 животных в селе Александровка. Владелец рассказал, что три недели назад он нашел трупы 10 свиней в возрасте 5 месяцев весом 70 кг.

Хозяин самостоятельно выяснил причину гибели животных, предварительно свиньи погибли в результате удара током, поскольку на месте был обнаружен перегрызенный кабель.

Специалисты забрали биоматериалы для исключения африканской чумы свиней (вирус не обнаружили). Трупы сожгли, а место обнаружения дезинфицировали хлоркой. Владельца животных привлекли к административной ответственности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковской громаде Купянского района обнаружили трупы свиней на свалке.".