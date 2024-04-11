На сміттєзвалищі на Харківщині виявили трупи свиней: що сталося

В Шевченківській громаді Куп’янського району виявили виявили трупи свиней на сміттєзвалищі.

За даними ГУ «Держпродспоживслужби» в Харківській області, відповідну інформацію отримали 8 квітня від старости Петропільського округу Шевченківської громади. Повідомлялося, що на стихійному звалищі біля села Гроза лежать 10 трупів свиней.

Фахівці встановили, що свині належали мешканцю селища Шевченкове, який утримує 250 тварин у селі Олександрівка. Власник розповів, що три тижні тому він знайшов трупи 10 свиней віком 5 місяців вагою 70 кг.

Господар самостійно з’ясував причину гибелі тварин, попередньо, свині загинули внаслідок удару струмом, оскільки на місці був виявлений перегризений кабель.

Фахівці набрали біоматеріали для виключення африканської чуми свиней (вірус не виявили). Трупи спалили, а місце виявлення дезінфікували хлорним вапном.

Власника тварин притягнули до адміністративної відповідальності.