Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Дворічанському «плацдармі» росіяни не евакуюють тіла своїх військових.

«Дворічанський «плацдарм» російських окупантів перетворився на правому березі Осколу на трупне звалище. Лісові стежки завалені трупами РОВ, деякі з яких лежать із минулої зими та їх ніхто не евакуює. Окупанти живуть серед гниючих тіл своїх «колег», – зазначив Коваленко.

Він нагадав, що для створення на правому березі Осколу «плацдарму» 6-та загальновійськова армія РФ виділила сили 68-ї мотострілкової дивізії. Однак вже незабаром їм знадобилось підкріплення. Тож туди відправили ще 27-му окрему мотострілецьку бригаду РФ.

«Тобто, можна тільки собі уявити, які реальні втрати у РОВ на цій ділянці фронту, з урахуванням того, що 68-ма МСД не впоралася з поставленим завданням і їй надали підтримку у вигляді додаткової бригади», – зазначив Коваленко.