Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів

Фронт 15:26   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів Скриншот

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Дворічанському «плацдармі» росіяни не евакуюють тіла своїх військових.

«Дворічанський «плацдарм» російських окупантів перетворився на правому березі Осколу на трупне звалище. Лісові стежки завалені трупами РОВ, деякі з яких лежать із минулої зими та їх ніхто не евакуює. Окупанти живуть серед гниючих тіл своїх «колег», – зазначив Коваленко.

Він нагадав, що для створення на правому березі Осколу «плацдарму» 6-та загальновійськова армія РФ виділила сили 68-ї мотострілкової дивізії. Однак вже незабаром їм знадобилось підкріплення. Тож туди відправили ще 27-му окрему мотострілецьку бригаду РФ.

«Тобто, можна тільки собі уявити, які реальні втрати у РОВ на цій ділянці фронту, з урахуванням того, що 68-ма МСД не впоралася з поставленим завданням і їй надали підтримку у вигляді додаткової бригади», – зазначив Коваленко.

Читайте також: Коваленко: прорив РФ до Борової – сигнал Путіна для США напередодні перемовин

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
18.08.2025, 15:26
Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ
Чекали на окупацію та вихваляли росіян: чоловіків піймали на Харківщині – СБУ
18.08.2025, 14:30
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
18.08.2025, 14:45
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 14:02
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
18.08.2025, 13:33
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
18.08.2025, 13:16

Новини за темою:

21:59
Прорив РФ до Добропілля мав стати суїцидом, а став успіхом – Коваленко
20:49
Не на Харків. Куди прямує армія РФ в області – військовий експерт Коваленко
18:31
Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини
15:36
Успіх СОУ на півночі Харківщини: які ризики тепер для росіян – Коваленко 📹
14:37
«Шахеди» стають основною зброєю – Коваленко після ударів по Харкову

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Дворічанському «плацдармі» росіяни не евакуюють тіла своїх військових.".