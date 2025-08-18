Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Дворічанському «плацдармі» росіяни не евакуюють тіла своїх військових.
«Дворічанський «плацдарм» російських окупантів перетворився на правому березі Осколу на трупне звалище. Лісові стежки завалені трупами РОВ, деякі з яких лежать із минулої зими та їх ніхто не евакуює. Окупанти живуть серед гниючих тіл своїх «колег», – зазначив Коваленко.
Він нагадав, що для створення на правому березі Осколу «плацдарму» 6-та загальновійськова армія РФ виділила сили 68-ї мотострілкової дивізії. Однак вже незабаром їм знадобилось підкріплення. Тож туди відправили ще 27-му окрему мотострілецьку бригаду РФ.
«Тобто, можна тільки собі уявити, які реальні втрати у РОВ на цій ділянці фронту, з урахуванням того, що 68-ма МСД не впоралася з поставленим завданням і їй надали підтримку у вигляді додаткової бригади», – зазначив Коваленко.
Читайте також: Коваленко: прорив РФ до Борової – сигнал Путіна для США напередодні перемовин
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Александр Коваленко., Двуречанский район, плацдарм, потери, свалка, трупы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Дворічанському «плацдармі» росіяни не евакуюють тіла своїх військових.".