Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Двуречанском «плацдарме» россияне не эвакуируют тела своих военных.

«Двуречанский «плацдарм» российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку. Лесные тропы завалены трупами РОВ, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих «коллег», — отметил Коваленко.

Он напомнил, что для создания на правом берегу Оскола «плацдарма» 6-я общевойсковая армия РФ выделила силы 68-й мотострелковой дивизии. Однако вскоре им понадобилось подкрепление. Поэтому туда отправили еще 27 отдельную мотострелковую бригаду РФ.

«То есть можно только себе представить, какие реальные потери в РОВ на этом участке фронта, с учетом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и ей оказали поддержку в виде дополнительной бригады», — отметил Коваленко.