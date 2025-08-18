Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Двуречанском «плацдарме» россияне не эвакуируют тела своих военных.
«Двуречанский «плацдарм» российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку. Лесные тропы завалены трупами РОВ, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих «коллег», — отметил Коваленко.
Он напомнил, что для создания на правом берегу Оскола «плацдарма» 6-я общевойсковая армия РФ выделила силы 68-й мотострелковой дивизии. Однако вскоре им понадобилось подкрепление. Поэтому туда отправили еще 27 отдельную мотострелковую бригаду РФ.
«То есть можно только себе представить, какие реальные потери в РОВ на этом участке фронта, с учетом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и ей оказали поддержку в виде дополнительной бригады», — отметил Коваленко.
Читайте также: Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Александр Коваленко., Двуречанский район, плацдарм, потери, свалка, трупы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Двуречанском «плацдарме» россияне не эвакуируют тела своих военных.".