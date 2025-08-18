Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов

Фронт 15:26   18.08.2025
Виктория Яковенко
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Двуречанском «плацдарме» россияне не эвакуируют тела своих военных.

«Двуречанский «плацдарм» российских оккупантов превратился на правом берегу Оскола в трупную свалку. Лесные тропы завалены трупами РОВ, некоторые из которых лежат с прошлой зимы и их никто не эвакуирует. Оккупанты живут среди гниющих тел своих «коллег», — отметил Коваленко.

Он напомнил, что для создания на правом берегу Оскола «плацдарма» 6-я общевойсковая армия РФ выделила силы 68-й мотострелковой дивизии. Однако вскоре им понадобилось подкрепление. Поэтому туда отправили еще 27 отдельную мотострелковую бригаду РФ.

«То есть можно только себе представить, какие реальные потери в РОВ на этом участке фронта, с учетом того, что 68-я МСД не справилась с поставленной задачей и ей оказали поддержку в виде дополнительной бригады», — отметил Коваленко.

Читайте также: Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 14:02
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
18.08.2025, 13:33
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
18.08.2025, 12:56
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
18.08.2025, 12:36
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
18.08.2025, 15:26

Новости по теме:

21:59
Прорыв РФ к Доброполью должен был стать суицидом, а стал успехом – Коваленко
20:49
Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко
18:31
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
15:36
Успех СОУ на севере Харьковщины: какие риски теперь для россиян — Коваленко 📹
14:37
«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Двуречанском «плацдарме» россияне не эвакуируют тела своих военных.".