Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров

Украина 10:35   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию в районе Боровой и объяснил, зачем армия РФ пытается прорваться на этом направлении.

Недавно россиянам удалось продвинуться к Боровой на Харьковщине, констатировал Коваленко и напомнил, что ранее он уже предсказывал, что, вероятно, именно на этом участке фронта оккупанты развернут масштабные боевые действия в осенне-зимний период.

«Согласно той информации, которая появилась за последнее время именно в западных СМИ, в некоторых других СМИ, Харьковщину российские оккупанты пытались, в персоналии самого Владимира Путина, обменять на какие-то другие преференции. Мол, мы выходим из Сумщины и Харьковщины и, в принципе, не будем на них иметь каких-либо планов, в то время как вы отдадите нам Донецкую область, почти всю, в своих пределах. Здесь возникает вопрос. Донецкая область, которую вы с 2014 года полностью не можете захватить, и Харьковщина, как между собой связаны с учетом того, что, например, по Харьковщине у вас вообще результаты гораздо меньше, чем по Донецкой области? И то, что вы с нее будете выходить – обменивать украинскую территорию на украинскую территорию, серьезно?», – сказал эксперт.

Коваленко предполагает, что такие действия россиян на Харьковщине связаны со встречей президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Так РФ хочет повлиять на его решения и скорректировать дельнейшее развитие событий.

«Путин пытается истощить Дональда Трампа. Но понравится ли это ему? Я не думаю. Конечно, самому Дональду Трампу принять решение предстоит, что дальше делать с этим военным преступником. Но на самом деле, именно эти события в районе Лозовой и в районе Боровской Андреевки, они направлены на то, чтобы продемонстрировать якобы, что у российских оккупантов есть возможность и дальше продолжать активные боевые действия», – объяснил аналитик.

Видео: Oboz.ua

Читайте также: Россияне заявили о продвижении на северо-востоке от Харькова: что известно ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 10:04
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
18.08.2025, 07:43
В Индустриальном районе Харькова — «прилет» ракеты: шестеро пострадавших
В Индустриальном районе Харькова — «прилет» ракеты: шестеро пострадавших
17.08.2025, 23:37
Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
17.08.2025, 14:36
Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров
Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров
18.08.2025, 10:35
Россияне заявили о продвижении на северо-востоке от Харькова: что известно ISW
Россияне заявили о продвижении на северо-востоке от Харькова: что известно ISW
18.08.2025, 09:59

Новости по теме:

19:37
Обзор фронта: пропаганда РФ «забыла» о Харькове, бизнес без страхования 📹
11:25
Уничтожили лесопилку, повреждены дома и энергосети – удар по Лютовке (фото)
07:45
Чья Радьковка и как это сказывается на судьбе Купянска, объяснил Коваленко
20:00
Тревога на границе: обзор фронта на Харьковщине (видео)
09:56
«Прилеты» по больнице в Золочеве: Коваленко сообщил, что горело (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию в районе Боровой.".