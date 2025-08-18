Коваленко: прорыв РФ к Боровой – сигнал Путина для Трампа накануне переговоров

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию в районе Боровой и объяснил, зачем армия РФ пытается прорваться на этом направлении.

Недавно россиянам удалось продвинуться к Боровой на Харьковщине, констатировал Коваленко и напомнил, что ранее он уже предсказывал, что, вероятно, именно на этом участке фронта оккупанты развернут масштабные боевые действия в осенне-зимний период.

«Согласно той информации, которая появилась за последнее время именно в западных СМИ, в некоторых других СМИ, Харьковщину российские оккупанты пытались, в персоналии самого Владимира Путина, обменять на какие-то другие преференции. Мол, мы выходим из Сумщины и Харьковщины и, в принципе, не будем на них иметь каких-либо планов, в то время как вы отдадите нам Донецкую область, почти всю, в своих пределах. Здесь возникает вопрос. Донецкая область, которую вы с 2014 года полностью не можете захватить, и Харьковщина, как между собой связаны с учетом того, что, например, по Харьковщине у вас вообще результаты гораздо меньше, чем по Донецкой области? И то, что вы с нее будете выходить – обменивать украинскую территорию на украинскую территорию, серьезно?», – сказал эксперт.

Коваленко предполагает, что такие действия россиян на Харьковщине связаны со встречей президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Так РФ хочет повлиять на его решения и скорректировать дельнейшее развитие событий.

«Путин пытается истощить Дональда Трампа. Но понравится ли это ему? Я не думаю. Конечно, самому Дональду Трампу принять решение предстоит, что дальше делать с этим военным преступником. Но на самом деле, именно эти события в районе Лозовой и в районе Боровской Андреевки, они направлены на то, чтобы продемонстрировать якобы, что у российских оккупантов есть возможность и дальше продолжать активные боевые действия», – объяснил аналитик.

Видео: Oboz.ua