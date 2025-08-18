Коваленко: прорив РФ до Борової – сигнал Путіна для США напередодні перемовин
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував ситуацію в районі Борової та пояснив, навіщо армія РФ намагається прорватися на цьому напрямку.
Нещодавно росіянам вдалося просунутися до Борової на Харківщині, констатував Коваленко та нагадав, що раніше він уже передбачав, що, ймовірно, саме на цій ділянці фронту окупанти розгорнуть масштабні бойові дії в осінньо-зимовий період.
“Згідно з тією інформацією, яка з’явилась за останній час саме в західних ЗМІ, у деяких інших ЗМІ, то Харківщину російські окупанти намагалися, в персоналії самого Володимира Путіна, обміняти на якісь інші преференції. Мовляв, ми виходимо з Сумщини та Харківщини і, в принципі, не будемо на них мати якихось планів, в той час, як ви віддасте нам Донецьку область, майже всю, у своїх межах. Тут виникає питання. Донецька область, яку ви з 2014 року повністю не можете захопити, і Харківщина, як між собою пов’язані з урахуванням того, що, наприклад, по Харківщині у вас взагалі результати набагато менше, ніж по Донеччині? І то що ви з нею будете виходити, обмінювати українську територію на українську територію, серйозно?”, – сказав експерт.
Коваленко припускає, що такі дії росіян на Харківщині пов’язані із зустріччю президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Так РФ хоче вплинути на його рішення та скоригувати подальший розвиток подій.
“Путін намагається виснажити Дональда Трампа. Але чи сподобається це йому? Я не думаю. Звісно, що самому Дональду Трампу прийняти рішення треба буде, що далі робити з цим військовим злочинцем. Але насправді, то саме ці події в районі Лозової та в районі Борівської Андріївки, вони спрямовані на те, щоб продемонструвати нібито, що у російських окупантів є можливість і надалі продовжувати активні бойові дії”, – пояснив аналітик.
