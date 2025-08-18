Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 18 серпня.

Ворог стверджував, що військові РФ успішно атакували в районі Тихого та Синельникового, проте підтвердити цю інформацію аналітики не змогли. Натомість є інформація про контратаки ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

“16 та 17 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового. Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з російським Північним угрупованням військ, стверджував, що українські війська контратакували поблизу Вовчанських Хуторів та Синельникового”, – уточнили аналітики.

Також росіяни намагалися штурмувати позиції СОУ на Куп’янському напрямку. Але змінити лінію фронту їм не вдалося.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на захід від Куп’янська біля Соболівки; на північ від Куп’янська біля Кіндрашівки, Голубівки та Западного; на північний схід від Куп’янська біля Красного Першого і Кам’янки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки 16 і 17 серпня”, – пишуть в Інститут вивчення війни.

Ситуація на інших ділянках у Харківській області також залишилася незмінною, повідомили в ISW.