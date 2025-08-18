Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW

Україна 09:59   18.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 18 серпня.

Ворог стверджував, що військові РФ успішно атакували в районі Тихого та Синельникового, проте підтвердити цю інформацію аналітики не змогли. Натомість є інформація про контратаки ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

“16 та 17 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового. Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з російським Північним угрупованням військ, стверджував, що українські війська контратакували поблизу Вовчанських Хуторів та Синельникового”, – уточнили аналітики.

Також росіяни намагалися штурмувати позиції СОУ на Куп’янському напрямку. Але змінити лінію фронту їм не вдалося.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на захід від Куп’янська біля Соболівки; на північ від Куп’янська біля Кіндрашівки, Голубівки та Западного; на північний схід від Куп’янська біля Красного Першого і Кам’янки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки 16 і 17 серпня”, – пишуть в Інститут вивчення війни.

Ситуація на інших ділянках у Харківській області також залишилася незмінною, повідомили в ISW.

Читайте також: На Харківщині було 25 боїв – де відбивали російські атаки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Коваленко: прорив РФ до Борової – сигнал Путіна для США напередодні перемовин
Коваленко: прорив РФ до Борової – сигнал Путіна для США напередодні перемовин
18.08.2025, 10:35
Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW
Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW
18.08.2025, 09:59
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
18.08.2025, 09:30
Ранковий обстріл Харкова: з’явилися фото та відео з місця “прильоту”
Ранковий обстріл Харкова: з’явилися фото та відео з місця “прильоту”
18.08.2025, 07:43
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 10:04
За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли
За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли
18.08.2025, 09:12

Новини за темою:

08:00
На жодному з напрямків на Харківщині військові РФ не просунулися – ISW
07:37
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
07:36
ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова
07:36
Відразу на двох напрямках на Харківщині просунулися війська РФ – дані ISW
07:41
ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 09:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 18 серпня.".