Россияне заявили о продвижении на северо-востоке от Харькова: что известно ISW

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 18 августа.

Враг утверждал, что военные РФ успешно атаковали в районе Тихого и Синельниково, однако подтвердить эту информацию аналитики не смогли. Вместо этого есть информация о контратаках ВСУ на Южно-Слобожанском направлении.

«16 и 17 августа российски войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково. Российский блогер, который, как сообщается, связан с российской Северной группировкой войск, утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанских Хуторов и Синельниково», – уточнили эксперты.

Также россияне пытались штурмовать позиции СОУ на Купянском направлении. Но изменить линию фронта им так и не удалось.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; к западу от Купянска возле Соболевки; к северу от Купянска возле Кондрашовки, Голубовки и Западного; северо-восточнее Купянска у Красного Первого и Каменки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска у Степной Новоселовки 16 и 17 августа», – добавили в Институте изучения войны.

Ситуация на остальных участках в Харьковской области также осталась неизменной, сообщили в ISW.