Карантин ввели на Харьковщине из-за вспышки африканской чумы свиней

В поселке Момотово Ольховской громады зарегистрировали случай африканской чумы свиней.

Вирус обнаружили в патологическом материале труппа свиньи, отобранного во дворе местных жителей, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты ввели карантин, чтобы не допустить распространение вируса африканской чумы свиней в громаде.

В частности, в зоне защиты радиусом 3 км, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом – села Момотово, Кутузовка, Байрак, Бутенково и Александровка. В зоне наблюдения – населенные пункты Верхняя Роганка, Прелесное, Слободское, Элитное, Зерновое, Бобровка, Циркуны, Михайловка и Зеленое.