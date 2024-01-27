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Карантин ввели на Харьковщине из-за вспышки африканской чумы свиней

Общество 11:12   27.01.2024
Виктория Яковенко
Карантин ввели на Харьковщине из-за вспышки африканской чумы свиней Фото: иллюстративное

В поселке Момотово Ольховской громады зарегистрировали случай африканской чумы свиней.

Вирус обнаружили в патологическом материале труппа свиньи, отобранного во дворе местных жителей, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты ввели карантин, чтобы не допустить распространение вируса африканской чумы свиней в громаде.

В частности, в зоне защиты радиусом 3 км, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом – села Момотово, Кутузовка, Байрак, Бутенково и Александровка. В зоне наблюдения – населенные пункты Верхняя Роганка, Прелесное, Слободское, Элитное, Зерновое, Бобровка, Циркуны, Михайловка и Зеленое.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Момотово Ольховской громады зарегистрировали случай африканской чумы свиней.".