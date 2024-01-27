Карантин ввели на Харківщині через спалах африканської чуми свиней

У селищі Момотове Вільхівської громади зареєстрували випадок африканської чуми свиней.

Вірус виявили у патологічному матеріалі від трупу свині, відібраного на подвір’ї місцевих мешканців, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці ввели карантин, щоб не допустити розповсюдження вірусу африканської чуми свиней у громаді.

Зокрема у зоні захисту радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – села Момотове, Кутузівка, Байрак, Бутенкове та Олександрівка. У зоні спостереження – населені пункти Верхня Роганка, Прелесне, Слобідське, Елітне, Зернове, Бобрівка, Циркуни, Михайлівка та село Зелене.