Карантин ввели на Харківщині через спалах африканської чуми свиней
Фото: ілюстративне
У селищі Момотове Вільхівської громади зареєстрували випадок африканської чуми свиней.
Вірус виявили у патологічному матеріалі від трупу свині, відібраного на подвір’ї місцевих мешканців, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Фахівці ввели карантин, щоб не допустити розповсюдження вірусу африканської чуми свиней у громаді.
Зокрема у зоні захисту радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – села Момотове, Кутузівка, Байрак, Бутенкове та Олександрівка. У зоні спостереження – населені пункти Верхня Роганка, Прелесне, Слобідське, Елітне, Зернове, Бобрівка, Циркуни, Михайлівка та село Зелене.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Момотове Вільхівської громади зареєстрували випадок африканської чуми свиней.".