Продуктовый апокалипсис: что и по каким ценам будут есть харьковчане до весны

С какими беспрецедентными вызовами столкнулись украинские производители, как это повлияло на цены на мясо, яйца, молочные продукты, овощи, подсолнечное масло, и на чем харьковчане смогут сэкономить осенью и зимой, узнавала МГ «Объектив».

Подсолнечное масло может достичь цены 100 гривен за литр

После аномально изменчивой и холодной весны неурожай на зерновые культуры и фрукты в Украине в целом и в Харьковской области в частности был предсказуемым. Но в итоге он оказался не таким катастрофическим, как ожидали.

«Я бы не сказал, что неурожай зерновых культур сильный. Но разные эксперты говорят, что пшеницы будет несколько меньше, чем в прошлом году – на 5-6%. Пока что сбор кукурузы продолжается и нам неизвестно, ожидают, что будет примерно на уровне прошлого года. Так же и ячмень. Также сейчас идет сбор подсолнечника, ожидается меньше на 7%, чем в прошлом году», — кратко описывает ситуацию доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Что касается подсолнечного масла, то эксперты прогнозируют, что в скором времени литр может достичь 100 гривен.

«Масло «Щедрый дар», например, уже сейчас стоит 83 гривен, так что может вырасти и до 100 гривен. В целом масло подорожало уже более чем на 20%, если сравнивать с прошлым годом. Была бутылка 850 мл по 60 гривен, сейчас она уже достигла 80 гривен», — констатирует экономист.

Молочную промышленность некому развивать из-за нехватки рабочих рук

Продолжают расти цены на молоко и молочную продукцию — за год они увеличились на 22%, констатирует профессор экономики.

Причин много: и неурожай в прошлом году, из-за чего подорожали комбикорма, и стоимость энергоносителей, но самое главное – дефицит крупного рогатого скота.

«Постепенно продолжают вырезать поголовья коров в Украине. Тенденция наметилась еще до войны. Плюс для производителей молочная отрасль и скотоводство – высоко интенсивные отрасли, в которые постоянно нужно вкладывать немалые средства, чтобы поддерживать предприятие. Там много импортных составляющих: импортное поголовье, оборудование и средства защиты животных», – перечисляет статьи расходов Дмитрий Шиян.

Еще один фактор, из-за чего сокращается отрасль – это нехватка рабочих рук. Многие выехали из села, немало мобилизованных.

«А молочная отрасль нуждается среди прочего и в мужских руках», — отмечает экономист.

Коров вырезают – говядина дорожает

В Украине цена на мясо в среднем выросла на четверть в год на все группы: говядину, свинину и курятину. Хотя каждая отрасль производства мяса подорожала по своим причинам – и они не совпадают.

Цены на говядину и телятину растут из-за вырезания коров в течение всей войны.

«В начале большой войны цена даже на время упала, потому что люди поняли, что они не смогут дальше держать скот и массово забивали его. А дальше начался дефицит. И если в начале 2023 года у нас была цена на гуляш из говядины около 250 гривен, то сейчас он уже приближается к 400 гривен. Чтобы улучшить ситуацию, нужно заниматься производством. Но оно нуждается в значительных инвестициях и рабочих руках», — объясняет Дмитрий Шиян.

А это значит, что при нынешних обстоятельствах говядина будет дорожать и дальше.

Беспрецедентная беда – за год потеряли половину поголовья свиней

Свинина выросла почти вдвое из-за африканской чумы, которая на 40% сократила поголовье свиней в Украине и вызвала дефицит.

«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за один год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска», – говорит Николай Бабенко, директор Ассоциации мясной отрасли Украины.

Производители вынуждены были массово забивать свиней, из-за чего сначала мяса было на рынке много и по низкой цене, а затем возник дефицит. Из-за этого существенно подскочили цены на мясо.

Если в начале 2024 средняя цена на лопатку из свинины была 170-180 гривен, то сейчас она приближается к 250 гривнам. Цены на сало тоже подросли.

Вслед за говядиной и свининой подтянулась в цене и курятина: если бедро курятины стоило в середине 2024 около 120 гривен, то сегодня цена на него уже 140-150 гривен.

На генераторах птицефабрики будут производить золотые яйца

Еще одна позиция, без которой не могут жить украинцы – это яйца. И они дорожают реально каждый день. Конечно, яйца в определенной степени это сезонный продукт, который осенью традиционно начинает расти в цене по объективным причинам – курицы меньше несутся. До весны держится достаточно высокая цена, а с наступлением тепла она начинает падать и где-то в конце лета становится снова минимальной.

«У нас проблема в том, что на яйца цены подскочили еще в конце прошлого года и существенно летом не падали, как прежде. Это, возможно, связано с дефицитом этой продукции, потому что в этой области есть обязательные технологии, которые трудно поддерживать во время военных действий», — объясняет экономист.

Ни одна птицефабрика не сможет работать в режиме ограничения электроэнергии: если выключить питание, то в курятниках невозможно поддерживать вентиляцию, а без нее наседки начнут болеть и все поголовье придется вырезать, говорит Дмитрий Шиян. Конечно, на каждом предприятии сейчас есть генераторы, но эта электроэнергия гораздо дороже. И она фактически сводит на нет экономическую эффективность этого производства.

Кстати, на молочных производствах высокотехнологичные автоматизированные средства сбора и охлаждения молока также связаны с электроснабжением. Ели молоко не охладить вовремя, оно просто пропадет, отметил профессор экономики.

Борщевой набор подешевел

Что касается овощей, то тут наоборот ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом, отмечает экономист. Сейчас на рынке достаточно ощутимое падение цен, если сравнить сентябрь 2024 с сентябрем 2025.

«В этом году производители недовольны, говорят, что цены слишком низкие. Если в прошлом году в этот период картофель стоил 30-35 гривен, то сегодня мы имеем 15 гривен за 1 кг. То есть падение более, чем вдвое. Капуста также в прошлом году стоила около 45 гривен. Сегодня за 1 кг капусты просят 15 грн. И морковь подешевела, что, безусловно, связано с лучшими погодными условиями. В прошлом году за 1 кг моркови просили 30-35 гривен, сейчас 1 кг можно купить за 12-13 гривен», – перечисляет Дмитрий Шиян.

Даже такой индикатор, как борщовый набор, снизился. Если в прошлом году приготовить борщ стоило около 150 гривен, то сейчас можно уложиться в 130-140 гривен, говорит экономист.

Произошедшего в прошлом году на рынке яблок в истории еще не было

Не стала катастрофической и ситуация с фруктами – пока украинцы едят отечественные яблоки. Этой осенью ситуация с этими плодами значительно лучше, чем в прошлом году, когда яблоки плохо уродили из-за адской засухи.

«А в этом году украинское яблоко более-менее нормальное. В прошлом 2024 году тот небольшой урожай, который смогли собрать в Украине, экспортировали, и поэтому на внутреннем рынке образовался огромный дефицит яблок, что привело к рекордному росту цен на них. Происходившего в прошлом году на рынке яблок в истории не было. В итоге в начале лета 2025 года цена на яблоки была 75 гривен – это рекорд. Для сравнения, в 2023 году в это же время за килограмм яблок просили 38 гривен, то есть вдвое подскочила цена», — рассказывает Дмитрий Шиян.

Этой осенью цена на яблоки наконец-то упала – сейчас 1 кг отечественных яблок стоит 35-45 гривен.

Как плохое питание сказывается на национальной безопасности

Если сравнить цены в Харьковской области с другими регионами Украины, то они приблизительно на одном уровне, потому что рынок единый. Как только где-то возникает дефицит, быстро находятся поставщики, которые довезут продукцию этому региону, потому что это выгодно, говорит Дмитрий Шиян.

Хотя в целом цены психологически давят, потому что рост пенсий и зарплат для подавляющего большинства не произошел на уровне инфляции, констатирует экономист. И сразу отмечает, что украинцы пережили 1990-е годы, когда цены были значительно выше.

«Надо, если есть возможность хранить, закупить овощную продукцию сейчас. Если нет, то придется зимой больше тратить. Хотя в Украине расходы на питание и так одна из самых больших статей. 45-50% тратит средний украинец на продукты питания. Норма же 15-20% – это европейский предел от дохода. Мы тратим на уровне слабо развитых стран. Считается, что этот показатель может свидетельствовать об угрозе национальной безопасности из-за того, что у людей нет возможности нормально питаться. И они ищут способы, как заменить более качественные продукты менее качественными и дешевыми», – отмечает Дмитрий Шиян.